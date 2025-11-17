Социолог: Ние сме пред бюджет, който е готов да харчи много, дори на цената на висок дълг

Защо властта, която внася бюджета, казва, че не го харесва и отказва да направи промени? Темата пред bTV коментираха експерти. „Няколко са възможните обяснения. Разбира се, частично някои от тях могат да бъдат приложени към тази ситуация. Едното е наследство от предишни държавни бюджети. Тоест тук все пак говорим не за политика, която се ражда вчера. Говорим за поети ангажименти, свързани както с вдигането на минимални работни заплати, осигуровки и какво ли не друго, поето от предишни правителства. Така и в крайна сметка са редици политики, за които трябва да се намерят пари“, коментира в предаването „Лице в лице“ политологът Христо Панчугов.

„Политиката по сигурността е такъв тип политика - най-накрая някой да започне да прави нещо в тази посока. В този смисъл това не е задължително политиката, която харесват партиите вътре в един бюджет. Аз мога да си представя, че БСП едва ли е много щастливо от разходите за отбрана и от начина, по който тече този разговор, например“, посочи той. Според него „по-скоро истинският въпрос е дали дълговете, които поемаме, имат някакъв смисъл“.

Две линии в бюджета

„Аз честно казвам, се съмнявам, че не го харесват, защото според мен има две много важни линии в този бюджет. Първата линия е тази, че той е доста непрозрачен по отношение на харчовете. А втората линия, която е много видима - тя е популистката. Ние сме пред бюджет, който е готов да харчи много, който е готов да харчи много за държавни разходи - дори на цената на висок дълг“, посочи социологът Добромир Живков.

„За този бюджет мисля, че никой не може да каже, че вижда някаква стратегическа, икономическа логика или, да кажем, управленска перспектива в това тази държава с раздутата администрация, с високите административни разходи, да се опитва някакси да оптимизира именно тези пера от бюджета, защото те наистина наливат в потребление“, отбеляза той.

