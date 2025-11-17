Войната в Украйна:

Ас на Левски наруши мълчанието относно целите на „сините“

17 ноември 2025, 23:00 часа 229 прочитания 0 коментара

Въпреки лидерската позиция на Левски в Първа лига, ръководството на „сините“ предпочита да си замълчи, когато стане въпрос за целите на клуба. На „Герена“ са дискретни що се отнася до изискванията към Хулио Веласкес и състава му, но крилото Радослав Кирилов изненадващо даде своето мнение по въпроса. Това се случи на тържеството по случай 25-тата годишнина от основаването на фенклуба на Левски в Благоевград.

Ради Кирилов: „Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома“

Според „Мач Телеграф“ 33-годишният ас на Левски е затвърдил вярата си в способностите на „сините“ да преборят конкуренцията в Първа лига и да прекъснат хегемонията на Лудогорец: „Много съм щастлив, че съм тук. Пожелавам ви да сте живи и здрави, а другата година, когато дойда тук, да се поздравим с успехи. Първо е Суперкупата на България, но най-важно е какво може да се случи през май. Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома“.

Радослав Кирилов

Левски е на върха в Първа лига с 5 точки повече от втория ЦСКА 1948

Ради Кирилов пристигна в Левски със свободен трансфер през лятото. От началото на сезона в Първа лига изигра 14 мача, в които отбеляза 2 гола и даде 4 асистенции. „Сините“ са на първо място във временното класиране с 35 точки, които спечелиха в 15 мача – 11 победи, 2 равенства и 2 загуби. На второ място е бившият отбор на Кирилов ЦСКА 1948 с 30 точки, а шампионът Лудогорец е на 5-то място с 24 точки, но и с мач по-малко.

Николай Илиев
