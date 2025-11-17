Вече е в прегръдките ни: Радина Боршош стана майка (СНИМКИ)

Актрисата Радина Боршош, дъщеря на министъра на туризма Мирослав Боршош, разкри, че е родила първото си дете. 27-годишната звезда на Народния театър публикува в социaлните мрежи снимка на малката ръчичка на сина си, когото са кръстили Юлиан Томашевич.

Какво сподели щастливата майка

Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни! И сме неописуемо щастливи!

Сърцето ми е пълно❤️

Моят изключителен лекар - д-р Светлана Лекова и нейният екип от МБАЛ “Св. София” - това са моите герои!

Благодаря, благодаря, благодаря🙏🏻"

За новата ѝ роля - тази на майка

Актрисата, позната от сериалите "Ягодова луна" и "Алея на славата", официално разкри, че е в очакване на първото си дете през септември. Тогава тя публикува снимка, на която позира в ефирна бяла рокля, подчертаваща наедрялото ѝ коремче. Към кадъра, изпълнен с нежност и топлина, тя написа: "Цялата любов е в това очакване".

Баща на детето на Радина е съпругът ѝ Владимир Томашевич, който е фотограф по професия. Двамата сключиха брак през 2024.