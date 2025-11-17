Увековечиха Бриджит Джоунс със статуя (СНИМКА)

Бронзова фигура на Бриджит Джоунс се присъедини към статуите на Хари Потър, Мери Попинз, мечето Падингтън и други филмови герои на прочутия лондонски площад Лестър скуеър. Новата статуя на романтичната комедийна героиня беше открита днес по повод 25-ата годишнина от излизането на първия филм за Бриджит Джоунс, съобщи "Асошиейтед прес".

Актрисата Рене Зелуегър, изиграла героинята четири пъти от премиерата на „Дневникът на Бриджит Джоунс“ през 2001 г. насам, присъства на церемонията заедно с писателката Хелън Филдинг, по чиито книги е създадена филмовата поредица.

Статуята, изобразяваща Зелуегър в мини пола, с дневник и химикалка в ръка, е най-новото попълнение в скулпторния проект „Сцени на площада“, посветен на Лестър скуеър, в чийто киносалони са се състояли множество международни филмови премиери.

Забележителността, открита през 2020 г. в чест на първото столетие на киното, включва още статуи на Мистър Бийн, Бъгс Бъни, Лаурел и Харди, Батман и Жената чудо.

Четвъртият филм от поредицата – „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“ – излезе по-рано тази година.

Източник: БТА