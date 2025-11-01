Любопитно:

От Ботев Пловдив призоваха БФС да им отсъди служебна победа заради грозния инцидент с Наумов

01 ноември 2025, 19:52 часа 519 прочитания 0 коментара
От ръководството на Ботев Пловдив излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив. От управата на "канарчетата" настояват Българският футболен съюз да вземе справедливо и безпристрастно решение за крайния изход от срещата.

"Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се. Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните. Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата. В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.

За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба. Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт. ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които: "Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции."

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра. Здравето на футболистите и хората е над всичко. Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици", гласи официалната позиция от Ботев Пловдив. / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
