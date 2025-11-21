Спорт:

Борбата между Левски и ЦСКА за бразилец от Втора лига продължава

Борбата между столичните грандове от Първа лига Левски и ЦСКА за Лео Пимента продължава. Бразилецът е крило и играе в отбора от Втора лига Вихрен. Първо „сините“ бяха по-близо до подписа на Пимента. Приликата му с бившата звезда на Левски Уелтън беше един от факторите, които го доближаваха до „Герена“. Но след това ЦСКА се активизира и изпрати главния си скаут Методи Томанов да следи изявите на бразилеца.

Методи Томанов е говорил с Лео Пимента

Според колегите от „Мач Телеграф“ Томанов дори е провел разговор с Пимента след гостуването на Вихрен на Миньор в Перник през миналата седмица. Преди дни дори се говореше, че Пимента е уреден трансфер за ЦСКА. Но отново „Мач Телеграф“ съобщи, че Левски все още не се е отказал. Въпреки че не разполагат с финансовите възможности на вечния си съперник, „сините“ имат преднина по друга линия.

Наско Сираков е близък с финансовия благодетел на Сандански

Собственикът на Левски Наско Сираков е в близки отношения с финансовия благодетел на Вихрен Константин “Коко“ Динев. Това може да се окаже от голямо значение за сделката и да изиграе ключова роля при преговорите, след които евентуално 25-годишният бразилец да заиграе на „Герена“. От началото на сезона Лео Пимента изигра 16 мача за Вихрен, в които вкара 7 гола и даде една асистенция. Отборът, воден от Борислав Кьосев се намира на 4-то място във временното класиране на Втора лига след изиграването на 16 мача, в които спечели 27 точки – 8 победи, 3 равенства и 5 загуби.

Николай Илиев
