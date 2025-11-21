Спорт:

Нидерландци се отказват от Светльо Вуцов след скандала в националния отбор на България

Два нидерландския отбора са напът да се откажат от възможността да привлекат вратаря на Левски Светослав Вуцов. Става въпрос за тимовете от местния елит – Утрехт и Твенте. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, 23-годишният страж привлече погледите на редица клубове с добрите си изяви със „синята“ фланелка. Най-сериозен интерес има от страна на въпросните два отбора от Ниската земя, които дори пратиха свои представители да наблюдават изявите на вратаря по време на плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

Вуцов два пъти е нарушил вътрешния правилник в националния тим

Ръководствата на Утрехт и Твенте обаче най-вероятно ще се откажат от Светослав Вуцов. Причината е скандалът в националния отбор на България, в който той бе замесен. Както е известно, вратарят обяви, че временно се оттегля от състава на „лъвовете“ заради лошо отношение от страна на треньорския щаб. Впоследствие се стана ясно, че Вуцов на два пъти е нарушил вътрешния правилник в представителния тим, за което е бил глобен.

Възможно е и други потенциални купувачи да се отдръпнат 

В Нидерландия не гледат добре на подобни информации и затова Утрехт и Твенте са се отдръпнали от евентуални преговори за правата на Светослав Вуцов. Възможно е това да откаже и други потенциални купувачи на младия вратар от Западна Европа. Все пак на „Герена“ очакват да имат запитвания за него по време на зимния трансферен прозорец.

Бойко Димитров
