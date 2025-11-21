Нови посланици в Сърбия, Словакия и Тунис: Президентът ги назначи

Президентът Румен Радев е издал укази, публикувани вече в днешния брой на "Държавен вестник", с които назначава посланици в Словакия, Сърбия и Тунис.

Снежана Иванова Йовева-Димитрова е назначена за посланик в Словакия, Ангел Александров Ангелов - в Сърбия, а Боряна Иванова Симеонова - в Тунис.

По-рано този месец Светлан Стоев беше назначен за посланик в Швейцария. През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Както е записано в Конституцията, президентът назначава ръководителите на дипломатическите ни представителства в чужбина по предложение на Министерския съвет.

