Студио Actualno:

IDLES и Three Days Grace са първите потвърдени имена за Sofia Live Festival 2026

21 ноември 2025, 11:29 часа 195 прочитания 0 коментара
IDLES и Three Days Grace са първите потвърдени имена за Sofia Live Festival 2026

SOFIA LIVE FESTIVAL открехва вратата към шестото си издание с две мощни имена, които ясно очертават амбицията на фестивала да представи едни от най-значимите и енергични банди на съвременната рок и алтернативна сцена.

На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас, а старта на програмата дават британската пост-пънк сензация IDLES и канадските рок гиганти Three Days Grace, които ще оглавят вечерта на 27 юни. Две групи, които никога не оставят публиката равнодушна и обединени в една вечер, обещават истински музикален взрив. Бунтарите IDLES ще стъпят за първи път на българска сцена, а канадците от Three Days Grace се завръщат у нас, но за първи път заедно с оригиналния си вокалист Адам Гонтие, исторически момент, очакван от феновете повече от десетилетие.

Още: Kneecap, Wolf Alice и още нови банди на PhillGood Festival в Пловдив

"Тази година искаме фестивалът да бъде по-смел, по-емоционален и още по-разпознаваем на международната карта. IDLES и Three Days Grace носят огромна енергия и автентичност, които идеално се вписват във философията ни – живата музика да се преживява, а не просто да се слуша", споделя Рут Колева, която е съосновател на фестивала.

IDLES

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

IDLES идват в София в момент, в който са сред най-обсъжданите и влиятелни банди на алтернативната сцена. Създадени в Бристол през 2009 г., те умело лавират между пънк и неговите поджанрове - пост-пънк и арт-пънк, като съчетават яростни китарни рифове, ударни ритми и послания, които никога не остават без отзвук. Музиката им е движеща се по ръба смесица от суровост, самоирония, политическа и социална чувствителност, а текстовете им се впускат смело в теми като единство, идентичност, токсична мъжественост, класово напрежение и човешка уязвимост.

IDLES се утвърдиха като една от най-важните и безкомпромисни групи на своето поколение. Известни със суровата си енергия, катарзисните си концерти и ярката емоционална откровеност, те изминаха пътя от ъндърграунд култова банда до световна сила, носеща номинации за GRAMMY, BRIT и Mercury Prize.

Петте им студийни албума, от експлозивния "Brutalism" до "TANGK" от 2024 г., остават сред най-обсъжданите алтернативни релийзи на последното десетилетие, благодарение на които IDLES изградиха глобална общност, обединена от непокорство, уязвимост и радост. На живо те са стихия, банда, която не просто свири, а преобразява сцената, разпродавайки арени в цяла Великобритания, оглавявайки големи фестивали като Гластънбъри и свирейки по света пред все по-растяща публика.

Още: Мерилин Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock 2026!

Появата им на SOFIA LIVE FESTIVAL бележи първото им гостуване у нас и обещава среща, която феновете на суровия, осмислен и емоционално зареден пост-пънк очакват с огромно вълнение и несъмнено ще бъде едно от големите събития на летния сезон.

THREE DAYS GRACE

Към британските бунтари се присъединяват Three Days Grace, една от най-успешните модерни рок групи на XXI век, които ще пристигнат в България за първи път с оригиналния си вокалист Адам Гонтие, който ще застане рамо до рамо с Мат Уолст. След грандиозното си събиране, Three Days Grace обявиха завръщането си в Европа през 2026 с мащабно турне и Sofia Live Festival е част от него, На 27-ми юни българските фенове най-сетне ще могат да видят емблематичния глас зад хитовете, оформили цяло поколение.

Мултиплатинените канадци балансират между яростни хард рок химни и интроспективни балади, като на сцената във Vidas Art Arena се очаква сетлист, който обхваща най-емблематичните им песни "I Hate Everything About You", "Never Too Late", "Animal I Have Become", "Pain", както и съвсем нов материал, по който Адам Гонтие и Мат Уолст работят заедно. Three Days Grace имат 19 рок хита №1, над 5 милиарда стриймове, милиони продадени албуми и репутация на банда, която владее сцената със свръхенергия и прецизност.

Завръщането им в България обещава да бъде триумфално и ще остане в историята на фестивала с двойна вокална сила и нов заряд.

Още: Visions of Atlantis, Korpiklaani и още нови групи стават част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

SOFIA LIVE FESTIVAL

Междувременно фестивалът отчита ново признание, за поредна година SOFIA LIVE FESTIVAL е сред номинираните за най-престижните фестивални награди в Европа — European Festival Awards, в категория "Best Small Festival" (до 10 000 души капацитет). Номинацията затвърждава мястото му сред водещите независими фестивали на континента и подчертава амбицията му да развива музикалната сцена в София и региона.

Билети за SOFIA LIVE FESTIVAL могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg, мрежата на Eventim и партньорските каси.

Промоционалните цени до обявяване на следващите имена от афиша на фестивала са 150лв./ € 76.69 за двудневен пас и 99лв. / € 50.62 за еднодневен билет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
фестивали Sofia Live Festival концерти Three Days Grace Idles
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес