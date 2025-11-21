Агенти опитват да пласират ас на Левски в испанската Ла Лига

Агенти опитват да пласират ас на Левски в елита на Испания – Ла Лига. Става въпрос за 22-годишния национал на България Марин Петков. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите мениджърската агенция, която представлява фланговия футболист, го е предложила на няколко клуба, като един дори е проявил интерес, но на този етап ръководството не е склонно да плати исканата от „сините“ цена от около 1,3 милиона евро.

От Левски са обещали на Марин Петков да го продадат тази зима

Както е известно, ръководството на Левски се намира в задънена улица по казуса с Марин Петков. Шефовете на българския гранд са обещали на крилото да го продадат по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Големият проблем обаче е, че към родния национал има огромен интерес от клубове от чужбина, но на стадион „Георги Аспарухов“ не е пристигнала нито една конкретна оферта за него. Затова и неговите мениджъри са се захванали със задачата да му намерят купувач.

Крилото навъртя близо 200 мача за Левски

Самият Марин Петков вече достигна максимума си в Левски и иска да продължи кариерата си зад граница. Той е част от първия отбор от лятото на 2019 година като вече има на сметката си 191 мача във всички турнири, в които се е отчел с 37 попадения и 14 асистенции. През лятото на 2025-та крилото бе много близо до преминаване в полския Ракув, но сделката пропадна в последния момент. Петков има договор с Левски до 30 юни 2027 година.

