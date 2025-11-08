"Съживяваме мъртъвци! Вдигнахме ЦСКА от нищото"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе бесен след загубата на "сините" от вечния враг ЦСКА с 0:1 на Националния стадион "Васил Левски" в София. "Червените", които започнаха кошмарно новия сезон и се намираха в жестока криза, сега успяха да нанесат загуба на лидера в класирането Левски, чийто отбор играе най-добрият футбол в България. А според Боримиров, Левски съживява мъртъвци, визирайки отбора на ЦСКА. Той обаче е категоричен, че тази загуба няма да попречи на шампионските амбиции на Левски.

Мнението на Даниел Боримиров за дербито между Левски и ЦСКА

Джеймс Ето'о отбеляза единствения гол в среща, която бе белязана от множество спирания на играта. Именно това отбеляза и Боримиров - че е имало много спирания на играта, а играчите на ЦСКА са започнали да лежат по тревата, за да накъсват ритъма. Сходно мнение изказа и Хулио Веласкес, който смята, че "това не е футбол, а друг спорт", като накрая той дори не е имал представа коя минута се играе заради множеството спирания на играта.

"Какво играха ЦСКА? Колко пъти спираха мача? Това ли е футболът?"

"Съживяваме мъртъвци! Това мога да кажа. Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни", заяви Даниел Боримиров след срещата.

