Отбори от топ европейско първенство следят български национал, който блести за тима си

Един от най-стабилните футболисти на Левски - Светослав Вуцов, е следен от скаути на Утрехт. Пратеници на клуба от Ередивизи са наблюдавали изявите на национала ни на живо и в двата мача на "сините" срещу АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в Лига на конференциите. Информацията предават колегите от "Тема Спорт", които цитират медии от Ниската земя. От новината става ясно, че привличане на стража се замисля след време.

Тимовете от Ередивизи следят Вуцов

Вуцов е опция най-рано за зимата или за лятото на 2026-а. Причината е, че в момента твърд титуляр в състава е Василис Баркас и треньорите са много доволни от него. Втора и трета опция са са Мишел Броувер и Кевин Гадела. Възможно е Баркас да бъде продаден на полусезона или след края на кампанията. Това би подтикнало Утрехт да търси нов страж, а Светльо Вуцов е считан за подходяща опция.

Преди време в медийното пространство се появи информация, че и бившият отбор на Николай Михайлов - Твенте, също следи ситуацията около българина. Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания "сините" трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. В момента той е пратен под наем в Расинг Сантандер.

Междувременно един от основните футболисти на столичния колос Марин Петков се размина с трансфер във втородивизионния италиански Монца.