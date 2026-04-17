Прибра няколко заплати и си тръгва: Левски разкарва заместника на Сангаре

Ръководството на Левски е взело решение за бъдещето на централния нападател на тима – Марко Дуганджич. „Сините“ ще се разделят с офанзивния футбол след края на настоящия сезон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, 32-годишният хърватин бе привлечен на пожар на стадион „Георги Аспарухов“, след като Мустафа Сангаре получи контузия на коляното и трбяваше да се подложи на операция.

Марко Дуганджич има едва 27 минути за Левски

Дуганджич акостира на „Герена“ като свободен агент в средата на март. Той обаче така и не успя да демонстрира своите качества. Причината е, че първоначално хърватинът трябваше да навакса с подготовката. След това пък той така и не получи шанс за изява от страна на Хулио Веласкес. До момента Марко Дуганджич има на сметката си едва 2 двубоя с екипа на Левски – срещу Берое и срещу Добруджа. В тях централният нападател е записал 27 игрови минути на терена.

Съвсем скоро Сангаре ще се завърне на терена

С оглед на представянето на Дуганджич от Левски са решили да се разделят с нападателя след края на настоящия сезон, когато изтича и договора му. Освен това възстановяването на Мустафа Сангаре върви по план, а това означава, че много скоро той ще се завърне в отбора и хърватинът ще стане излишен в състава на Хулио Веласкес.

