Отложиха следващия мач на ЦСКА в Първа лига

Следващият мач на ЦСКА срещу Арда Кърджали е отложен. Това съобщават от "Тема Спорт", които са станали свидетели как Душан Керкез съобщава на възпитаниците си, че мачът с Арда няма да се играе по програма. Двата тима трябваше да се срещнат на 18 август - понеделник, на "Арена Арда" в Кърджали, но от ръководството на домакините са пожелали отлагане на двубоя заради ангажиментите си в евротурнирите.

Арда отложи мача си с ЦСКА заради Европа

Керкез събра играчите си за тренировка на Панчарево, като стана ясно, че мачът с Арда ще бъде отложен. Това означава, че ЦСКА ще има поне една пълна седмица за тренировки до следващия си официален мач, който ще бъде срещу ЦСКА 1948. Арда пък ще може да се фокусира върху плейофната фаза в Лигата на конференциите и предстоящите мачове срещу полския Ракув Ченстохова. Първата среща е на 21 август в Кърджали.

ЦСКА започна новия сезон с три равенства и една загуба в шампионата, докато Арда записа една победа, две равенства и една загуба. Тимът от Кърджали обаче извърши истински подвиг, след като за пръв път в историята си достигна до плейофна фаза на евротурнирите. Иначе за пръв път от 15 години България ще има трима представители в плейофите, след като Лудогорец стигна до тази фаза в Лига Европа, а Левски го стори в Лига на конференциите. "Орлите" имат сигурно участие в основната фаза на евротурнирите.

