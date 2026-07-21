Лазаретът на „Герена“ не спира да се пълни: Пореден важен футболист на Левски отпадна за мача с Университатя

ТЪреньорът на Левски - Хулио Веласкес остана без основните си нападатели за предстоящия важен мач на срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Става въпрос за Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Двамата пропуснаха последното занимание на „сините“.

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Отсъствието на Мустафа Сангаре не е новина, но липсата на колумбиеца може да се окаже проблем. Той рядко е титуляр, откакто беше привлечен през зимата, но винаги влиза в мачовете и дори се разписа срещу Борац Баня Лука. При така стеклите се обстоятелства - Веласкес ще бъде ограничен в своя избор до Стивън Стоянчов, който прекара миналия сезон под наем в Етър.

Левски посреща Университатя Крайова в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига на стадион „Георги Аспарухов“ във вторник от 20:30 часа.

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