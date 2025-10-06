"По-добре грозна победа, отколкото красива загуба": Новият селекционер на България не се плаши от Испания

Новият селекционер на националния отбор по футбол България - Александър Димитров, даде пресконференция преди дебюта си начело на представителния отбор. Първият мач на специалиста е срещу Турция на 11 октомври в София, а три дни по-късно националният тим гостува на европейския шампион Испания във Валядолид. Пред медиите Димитров призна, че още не е избрал капитана на България и няма против "лъвовете" да постигнат "грозна" победа.

"Идвал съм тук и с предишни гарнитури. Условията за подготовка са много добри, на базата също са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно, всяка секунда е ценна. Те са оставили една дълбока следа в националния отбор, все още са част от националния отбор. Имаме една задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай", заяви Димитров.

"По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ, разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Това е мотото и в това се целим", продължи той. "Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора, ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България."

"Уважение имаме към мъжкия национален отбор на Испания, изправяли сме се няколко пъти в други гарнитури срещу Санти Дения, който ги изведе до олимпийската титла. За мен най-важният мач е следващият", обясни Димитров преди срещите с Турция и Испания. / БГНЕС

