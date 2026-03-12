Спорт:

Ненужен в ЦСКА няма никакво намерение да си ходи – в София много му харесва, а и прибира по 18 бона на месец

12 март 2026, 9:35 часа 296 прочитания 0 коментара

Един от ненужните футболисти в състава на ЦСКА няма никакво намерение да си ходи. Става въпрос за 27-годишния полузащитник Улаус Скаршем. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, норвежкият халф не попада в сметките на треньора Христо Янев и поради тази причина ръководството на клуба опитва да разтрогне договора му. На този етап обаче „червените“ удрят на камък.

Улаус Скаршем има договор с ЦСКА до лятото на 2027-ма 

Улаус Скаршем е категоричен, че не желае да „скъса“ договора си с клуба, който е до лятото на 2027 година. Основните причини са две. Първата е, че той получава по 18 хиляди евро на месец при „армейците“, а втората е, че животът в София много му харесва.

ЦСКА Септември София Улаус Скаршем

Шефовете на ЦСКА опитаха да му намерят нов отбор, в който да продължи кариерата си, но така и не се появи клуб, който е готов да отговори на финансовите му претенции. Затова и в последните седмици той бе пратен в дубъла на „червените“.

Халфът не е играл за тима от средата на декември 

През този сезон Скаршем е взел участие в общо 14 мача на ЦСКА, в които се е отличил с едно попадение. Халфът обаче не е играл за „армейците“ от средата на декември, когато столичният гранд победи Локомотив София на 1/4-финалите на турнира за Купата на България. Общо за ЦСКА норвежецът има 61 двубоя, в които е вкарал пет гола и е направил 9 асистенции.

Бойко Димитров
ЦСКА Христо Янев Улаус Скаршем
