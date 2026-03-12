Не е само ЦСКА: Левски също може да има проблеми със селекцията

След послендия кръг на Първа лига, една от главните теми стана възможната кадрова криза в ЦСКА, тъй като футболисти на „червените“ са на един жълт картон от наказание. В същата ситуация е и Левски. Двамарима титуляри са с 4 жълти картона и при изкаран пети, те ще бъдат наказани за следващата среща. А един от футболистите е с цели 8 официални предупреждения. Става дума за вратаря Светослав Вуцов, полузащитника Акрам Бурас и защитника Майкон.

Вуцов и Бурас са с по 4 жълти картона

Възможната кадрова криза в ЦСКА беше на двневен ред след изиграването на мачовете от последния кръг в Първа лига. Левски е в много подобна ситуация. Вратарят Светослав Вуцов си е изкарал 4 жълти картона до този момент през сезона. Акрам Бурас е в същото положения. Изкарат ли си пети жълт картон в някой от следващите мачове на Левски, и двамата ще бъдат наказани да пропуснат един мач. А те са важна част от титулярния състав на Левски.

Още: Уелтън се завърна след дълго отсъствие и класира тима си на 1/2-финал в Шампионската лига на Азия

Майкон е застрашен да пропусне две срещи

Най-сериозно е застрашен Майкон. Той вече има на сметката си цели 8 жълти картона до този момент през сезона. Изкара ли си още един, бразилецът ще бъде наказан да пропусне не една, а две срещи на Левски. Защитникът също е сред основните играчи на „сините“. Очакванията са старши треньорът Хулио Веласкес да проведе разговор и с тримата, за да ги предупреди да бъдат по-внимателни в следващите мачове.

Още: Венци Стефанов избухна срещу Левски: "Славия никога няма да получи такава дузпа! Титлата не е решена"