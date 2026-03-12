Лайфстайл:

Не е само ЦСКА: Левски също може да има проблеми със селекцията

12 март 2026, 9:47 часа 37 прочитания 0 коментара

След послендия кръг на Първа лига, една от главните теми стана възможната кадрова криза в ЦСКА, тъй като футболисти на „червените“ са на един жълт картон от наказание. В същата ситуация е и Левски. Двамарима титуляри са с 4 жълти картона и при изкаран пети, те ще бъдат наказани за следващата среща. А един от футболистите е с цели 8 официални предупреждения. Става дума за вратаря Светослав Вуцов, полузащитника Акрам Бурас и защитника Майкон.

Вуцов и Бурас са с по 4 жълти картона

Възможната кадрова криза в ЦСКА беше на двневен ред след изиграването на мачовете от последния кръг в Първа лига. Левски е в много подобна ситуация. Вратарят Светослав Вуцов си е изкарал 4 жълти картона до този момент през сезона. Акрам Бурас е в същото положения. Изкарат ли си пети жълт картон в някой от следващите мачове на Левски, и двамата ще бъдат наказани да пропуснат един мач. А те са важна част от титулярния състав на Левски.

Още: Уелтън се завърна след дълго отсъствие и класира тима си на 1/2-финал в Шампионската лига на Азия

Майкон

Майкон е застрашен да пропусне две срещи

Най-сериозно е застрашен Майкон. Той вече има на сметката си цели 8 жълти картона до този момент през сезона. Изкара ли си още един, бразилецът ще бъде наказан да пропусне не една, а две срещи на Левски. Защитникът също е сред основните играчи на „сините“. Очакванията са старши треньорът Хулио Веласкес да проведе разговор и с тримата, за да ги предупреди да бъдат по-внимателни в следващите мачове.

Още: Венци Стефанов избухна срещу Левски: "Славия никога няма да получи такава дузпа! Титлата не е решена"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Светослав Вуцов Майкон Араужо Дос Сантос Акрам Бурас
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес