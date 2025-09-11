Войната в Украйна:

Помощник на Илиан Илиев каза дали ще съди БФС за 3 заплати

11 септември 2025, 18:43 часа 342 прочитания 0 коментара
Помощник на Илиан Илиев каза дали ще съди БФС за 3 заплати

Досегашният асистент на Илиан Илиев в националния отбор на България по футбол - Георги Донков, даде интервю пред колегите от Sportal.bg относно информациите, че ще съди Българския футболен съюз за три заплати. Бившият състезател на Левски и ЦСКА категорично отрече подобно твърдение и го квалифицира като "пълна измислица". Той напусна поста заедно с Илиев след загубите в световните квалификации от Испания и Грузия.

Георги Донков няма да съди БФС

"Какво?! Няма такова нещо. Това са пълни глупости. Никой няма да съдя, това са измислици", каза Донков пред Sportal.bg. Въпросният журналистически материал поставяше под въпрос морала и джентълменството на вече бившия помощник в щаба на "лъвовете".

ВАР-ът на Actualno

На този фон валят спекулации за наследник на Илиан Илиев. Спрягат се имената на Александър Тунчев, Александър Димитров и Димитър Димитров. В последните часове от Бояна нарушиха мълчанието си по темата. Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев призна, че старши треньорът на Арда Кърджали Тунчев е вариант за нов селекционер на България.

По-рано през деня Херо отрече някой от Българския футболен съюз да го е канил официално на работа. Той даде интервю след разговор с Христо Стоичков в Бургас. Специалистът се ядоса и на медийни тълкувания, които акцентираха върху шега на Димитров, че жена му не го пуска да е селекционер на "лъвовете".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол БФС Илиан Илиев Георги Донков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес