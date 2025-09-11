Помощник на Илиан Илиев каза дали ще съди БФС за 3 заплати

Досегашният асистент на Илиан Илиев в националния отбор на България по футбол - Георги Донков, даде интервю пред колегите от Sportal.bg относно информациите, че ще съди Българския футболен съюз за три заплати. Бившият състезател на Левски и ЦСКА категорично отрече подобно твърдение и го квалифицира като "пълна измислица". Той напусна поста заедно с Илиев след загубите в световните квалификации от Испания и Грузия.

Георги Донков няма да съди БФС

"Какво?! Няма такова нещо. Това са пълни глупости. Никой няма да съдя, това са измислици", каза Донков пред Sportal.bg. Въпросният журналистически материал поставяше под въпрос морала и джентълменството на вече бившия помощник в щаба на "лъвовете".

На този фон валят спекулации за наследник на Илиан Илиев. Спрягат се имената на Александър Тунчев, Александър Димитров и Димитър Димитров. В последните часове от Бояна нарушиха мълчанието си по темата. Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев призна, че старши треньорът на Арда Кърджали Тунчев е вариант за нов селекционер на България.

По-рано през деня Херо отрече някой от Българския футболен съюз да го е канил официално на работа. Той даде интервю след разговор с Христо Стоичков в Бургас. Специалистът се ядоса и на медийни тълкувания, които акцентираха върху шега на Димитров, че жена му не го пуска да е селекционер на "лъвовете".