Португалски тимове набелязаха Борислав Рупанов

Португалски тимове са набелязали нападателя на Левски Борислав Рупанов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите 20-годишният офанзивен футболист е попаднал в полезрението на няколко отбора от иберийската страна. Техните имена не се споменават, но е ясно, че интересът им към услугите на българския играч е доста сериозен. Възможно е в следващите дни в офисите на „сините“ да пристигнат официални запитвания за правата му.

Борислав Рупанов е един от водещите голмайстори на Левски

На този етап обаче шансовете му за трансфер в Португалия са доста малки. Причината е, че заинтересованите клубове искат първоначално той да бъде част от техните втори отбори. Това едва ли ще се отрази положително на кариерата му, тъй като той трупа сериозен опит в Левски, където е един от водещите голмайстори през настоящия сезон. До момента Рупанов има на сметката си 11 мача за „сините“ във всички турнири, в които е реализирал 3 попадения.

Кариерата на 20-годишния нападател

Борислав Рупанов стартира кариерата си в школата на Пирин Благоевград. След това той преминава през академията на Витоша Бистрица и третия отбор на Лудогорец, преди да се озове в дубъла на Левски. През миналия сезон централният нападател бе пратен под наем в Септември София, където направи истински фурор. Той изигра общо 31 мача за „виолетовите“, в които реализира 12 попадения. След страхотното му представяне с екипа на Септември ръководството на Левски реши да си го върне и да му даде шанс.

