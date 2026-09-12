Мащабен климатичен протест в Амстердам (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха днес следобед в Амстердам на климатично шествие марш, съобщава телевизия Ен О Ес. Участниците вървят от площад „Дам“ до площад „Музеумплейн“, за да привлекат внимание към климатичните проблеми. Протестиращите настояват Нидерландия да се откаже от изкопаемите горива и искат ускорен преход към чиста енергия. Част от тях носят транспаранти и плакати, на които има надписи като „Божичко, спрете петрола“ и „Изкопаемите горива не са готини“. Виждат се също палестински знамена и знамена на „Бунт срещу изчезването“ (Extinction Rebellion).

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Шествието

Шествието с дължина 2,5 километра се организира от така наречената Коалиция за климатичната криза, която се състои от различни екологични и граждански организации, сред които „Защита на природата“ и „Бунт срещу изчезването“. В него участваха хора от различни възрасти, включително и деца.

This was another summer of European wildfires, heatwaves & droughts.

Enough with the delays & excuses: we have the solutions we need to implement them now.



Greens from @progressiefned, @fyeg & @greensefa protested on the streets of Amsterdam, for the people & for our planet. pic.twitter.com/3WJGGzuyKr — European Greens (@europeangreens) September 12, 2026

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През последните години климатичното движение все по-често организира шествия в Амстердам, най-вече през есента. Най-голямо беше присъствието през 2023 г. , когато според организаторите са присъствали около 85 000 души.

Организаторите на днешното шествие говорят за 40 000 участници от всички слоеве на обществото, съобщава нидерландската информационна агенция АНП. Полицията и общината заявяват, че не могат да коментират броя на участниците.

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