Хулио Веласкес: "45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в Левски"

Левски допусна първата си загуба на родна земя, след като беше надвит от вечния съперник ЦСКА в сблъсъка за Суперкупата на България. "Сините" загубиха с 2:4, но в първенството те все още са безгрешни, като взеха 8 победи от първите си 8 мача. Те ще имат възможност да продължат серията си. На 13 септември Левски гостува на Ботев Враца за мач от 9-ия кръг на Първа лига. Хулио Веласкес даде пресконференция преди срещата.

Хулио Веласкес: "Обичам да анализирам нещата обективно"

Ето какво каза Хулио Веласкес за предстоящата среща на Левски с Ботев Враца: " Направихме анализ след мача и сме концентрирани върху следващия двубой. Обичам да анализирам нещата обективно и анализирахме мача срещу ЦСКА. Видяхме какво се случи през първата и втората част. Това, което прави тази група, е нещо невероятно. Стигнахме до последния кръг на предварителната фаза на Шампионската лига, което е огромно натоварване и физически, и емоционално. Спечелихме и всички мачове в първенството. Футболистите вършат невероятна работа.

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"Ако успеем, ще можем да спечелим мача"

Важно е да се казват нещата, когато се правят добре, но и когато не се правят на ниво. Можем да допуснем грешки, но трябва да се учим от тях. Нека се фокусираме върху Ботев Враца. Казах това, което имах след срещата с ЦСКА. Това не е моят първи сезон тук и знам какъв е стадионът, на който отиваме. Знаем какво ще е състоянието на тревата там, но няма да търсим извинение. Искаме да се представим добре и да контролираме детайлите. Ако успеем, ще можем да спечелим мача. Те са отбор, който играе с дълги топки, и трябва да контролираме добре втората топка и да не им оставяме празни пространства.

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"45 минути няма да разрушат всичко"

Мачът ще бъде изключително труден. Сега имам нулев интерес към мача със Залцбург. Кристиан Димитров е наказан, а Петко Христов е голям професионалист. Чух много хубави неща за него от Италия. Не идва с игрови ритъм. Идва от отбор с различен модел и план за игра от нашия. Той се адаптира перфектно, но предстои да се адаптира към динамиката. Горд съм с този отбор и тези футболисти. Боли ме от втората част срещу ЦСКА, но слагаме точка. Трябва да сме наясно, че има значение това, което се случва сега. Утре трябва да знаем, че няма да бъде лесен мач и да дадем всичко най-добро. 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор. Супер горд съм с отбора. Обективни сме. Треньорът е пред всички, когато трябва да поеме отговорност.

Мустафа Сангаре и Оливер Камдем не са на 100 процента, но някой от тях има възможност да е в групата. Трябва да знаем, че скоро ще сме в пауза за националните отбори, когато ще можем да се възстановим, което е фундаментално. За други футболисти това ще е време да натрупат игрова практика".

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