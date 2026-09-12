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Защо режисьорът на вечните класики "Дами канят" и "Опасен чар" избяга от киното: Втората голяма любов на Иван Андонов

12 септември 2026, 19:30 часа 1015 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Tornado USA
Защо режисьорът на вечните класики "Дами канят" и "Опасен чар" избяга от киното: Втората голяма любов на Иван Андонов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Иван Андонов е един от най-значимите български кинорежисьори, актьори и художници. Той е личност с изключително разнородни таланти и макар да оставя трайна следа в българското кино с филми като "Дами канят", "Опасен чар", "Вчера", които и до днес са класика, широката публика вероятно е по-слабо запозната с изявите му като художник. През последните години от живота си той се оттегля от киното и се посвещава на другата си голяма страст - живописта, като успява да организира и десетки собствени изложби.

Ранни години и образование

Иван Андонов е роден на 3 май 1934 г. в Пловдив в семейство с възрожденски традиции – негов дядо е поборникът Иван Андонов (1854–1937). Още като дете проявява интерес към рисуването – увлечение, към което се връща активно в края на живота си. 

На театралната сцена

През 1956 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) в класа на проф. Моис Бениеш. Първото му назначение е в Драматичен театър "Стефан Киров" в Сливен, а след това работи в Младежкия театър и в Сатиричния театър в София. Има над 40 сценични роли, преди около 1965 г. да се насочи към режисура на анимационни филми, а след това да се посвети на киното.

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Актьорска кариера

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Първата му филмова роля е в "Години за любов". Сред най-известните му актьорски участия са "На малкия остров", "Инспекторът и нощта", "Отклонение", "Иван Кондарев", "Един наивник на средна възраст", "Мъже в командировка", "Реквием за една мръсница". 

Критиците определят ролята му в "Отклонение" като една от най-силните в българското кино от 60-те години. 

Кадър от филма "Отклонение". Снимка: принтскрийн/YouTube/Tornado USA

Начало като режисьор

Първият игрален филм, който режисира, е "Трудна любов" (1974). Оттогава започва поредица от изключително успешни продукции. 

Сред най-известните му филми са безспорната и неостаряваща класика "Дами канят", в която Стефан Данаилов играе инструктор по шофиране, който непрекъснато попада в комични любовни ситуации.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Филми и Сериали Онлайн на Български 2026

"Бяла магия" е филм, който носи на Иван Андонов международни награди, включително второ място на филмовия фестивал в Кадис, Испания.

"Опасен чар" е една от най-популярните български комедии, с незабравимата роля на Тодор Колев като измамника Генчо. Филмът печели голямата награда в Кианкиано (Италия) и специалната награда на журито в Шамрос (Франция).

"Вчера" е емблематичен филм за живота в елитен интернат през социализма. Филмът става култов за няколко поколения българи, а песента "Клетва", която за първи път звучи в него, се превръща в истински символ. Филмът печели Голямата награда в Сан Ремо, Италия, наградата на публиката във Варна и наградата за най-добра режисура на Международния кинофестивал в Москва.

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Кадър от филма "Вчера". Снимка: принтскрийн/YouTube/Axar Eleassar

Други от най-известните филми, режисирани от Андонов, са "Адио, Рио", "Самодивско хоро", "Покрив", който е един от най-силните социални филми в българското кино и дълго време среща трудности с цензурата.

Снимки: принтскрийн/YouTube/приказки и поезия

Живопис 

През последните години от живота си Иван Андонов се посвещава на живописта и организира 30 самостоятелни изложби, а освен това участва в общи изложби и в чужбина. Той често споделя, че рисуването му носи спокойствие, което киното не може да даде.  

Той казва: "Първото ми намерение беше да стана художник, но младежката ми глупост ме накара да мисля, че художниците живеят твърде самотно и затова се обърнах към режисурата. Още не знаех прелестта на самотата."

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Памет и наследство

Иван Андонов умира на 29 декември 2011 г. в София на 77-годишна възраст.

Оставя след себе си над 20 игрални филма, над 35 роли в киното и множество анимационни произведения. Днес той е признат за един от големите майстори на българското кино, а творбите му се отличават с прекрасния си хумор и фина социална наблюдателност.

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Иван Андонов Актьори българи режисьори Невъзпятите герои авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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