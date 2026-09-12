Звънят ви в извънработно време? Може да спечелите добри пари!

Трудолюбив работник спечели дело и получи обезщетение от половин милион рубли срещу ръководството си заради сутрешни обаждания. Компанията за добив на нефт не си падала особено по спящите, затова започвала всеки ден с конферентен разговор в 8:30 ч. сутринта, въпреки че работният ден официално започвал в 9:00 ч. сутринта. Служителят Валери отишъл в съда и описал непоносимите условия на труд, съобщи телеграм-каналът Mash.

Лятната ваканция натоварва родителите: Повече стрес, повече разходи

Възражение

Работодателят възразил, като заявил, че участието в срещите е доброволно и че те се провеждат по телефона. Съдът заел страната на работника, като признал сутрешните обаждания за извънреден труд, който трябва да бъде заплатен. Така компанията била осъдена да плати 372 000 рубли за извънреден труд, 150 000 рубли обезщетение за забавянето на това плащане и 10 000 рубли за морални щети. Добър пример как да си търсим правата!

Още: Младото поколение на България: Почти всички са онлайн, една трета работят