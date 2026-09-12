Църковен празник на 13 септември: Какво се прави утре за привличане на пари и късмет

На 13 септември е празникът на Корнилий стотник. Църквата отбелязва и Предпразненство на Въздвижение на Честния Кръст. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 13 септември - традиции, обичаи и забрани

Корнилий живял в Кесария, Палестина. Въпреки че е бил езичник, животът му се е отличавал с благочестие и богобоязливост. Той и цялото му семейство са живели според християнския пример, въпреки че все още не са били кръстени.

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Един ден, докато се молил на покрива на къща в Йопия, апостол Петър имал видение, което първоначално останало неразбираемо. Междувременно на Корнилий се явил ангел, който му заповядал да повика Петър. Когато пратениците на Корнилий пристигнали, той разбрал, че Бог е безпристрастен и че всеки, който се бои от Него и върши правда, е приемлив за Него (Деяния 10:34-35). Петър провъзгласил за възкръсналия Христос на Корнилий и неговото семейство. След това Светият Дух слязъл при тях, символизирайки призивите на езичниците. Под влиянието на Светия Дух, Петър не посмял да се намеси в тяхното кръщение, за изненада на еврейските християни. Оттогава нататък Корнилий се присъединил към апостолите.

След кръщението си Корнилий активно проповядвал християнството сред езичниците. Делото му допринесло за обръщането на мнозина към вярата. Според житието на светеца, той активно работил за разпространението на християнството в Палестина.

Корнелий починал в дълбока старост и бил погребан близо до езическия храм, който разрушил. Той е покровител на войниците, благодетелите, филантропите и обърналите се от езичеството.

Какво не бива да правите утре? Народната мъдрост съветва да се въздържате от почистване на този ден и да отложите всички важни дела за втората половина на деня, за да избегнете неприятности и загуба на късмет.

Какво можете да направите утре? Според народните обичаи 13 септември е най-подходящото време да се изкопаят среднозрели моркови, цвекло и късни картофи. Според древно поверие, ако проявите щедрост и помогнете на нуждаещите се в деня на Свети Корнилий, богатство ще влезе в дома ви. Начинът на помощ няма значение - важното е тя да е искрена.

На този ден църквата отбелязва и Предпразненство на Въздвижение на Честния Кръст и се подготвя за посрещането на Кръстовден на 14 септември.

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето и реколтата. Червената луна означава, че се очакват силни ветрове. Птиците летят поединично, а не в ято - догодина ще има лоша реколта.