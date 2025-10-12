Преди мачове с грандовете: Парадокси и изненади за Купата на България (РЕЗУЛТАТИ)

Първият предварителен кръг за Купата на България предложи няколко изненадващи резултата, разгроми, продължения, дузпи и един любопитен парадокс. Пет професионалния отбора от Втора лига отпаднаха, надвити от третодивизионни тимове. Сред тях е Етър Велико Търново, който беше победен от Бдин Видин. Любопитното е, че на 4 октомври вторият състав на "болярите" подчини с 2:0 същия съперник и се намира по-напред от него в класирането в Трета лига.

5 отбора от Втора лига отпаднаха от Купата на България

Сега обаче момчетата на Иван Иванов отстъпиха с 1:2. Жоао Стоко откри резултата в 38-ата минута, а Радослав Захариев удвои преднината на видинчани след час игра. В 76-ата минута Денис Иванчов прати топката в собствената си врата, но Етър нямаше сили за повече. В следващия кръг Бдин ще се изправи срещу Добруджа.

ОЩЕ: Ясни са съперниците на Левски, ЦСКА и Лудогорец за Купата на България след разгроми и дузпи

Междувременно третодивизионният Спартак Пловдив елиминира отбора от Втора лига Пирин Благоевград след обрат с 2:1. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81-вата и 83-тата минута. На 1/16-финалите Спартак Пловдив ще приеме елитния Славия. Локомотив Горна Оряховица пък бе отстранен от Витоша Бистрица. 24 часа по-рано Беласица и Вихрен се сбогуваха с надпреварата.

Мачове от втория предварителен кръг на Купа на България, сезон 2025-2026:

Металург-1957 - ФК Хебър 1918 - 1:8

Германея - Фратрия - 0:4

Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе - 0:4

Септември 98 Тервел - ФК Марек 1915 - 0:3

ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица - 2:1

Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Плевен - 0:4

Ботев Нови Пазар - Спортист Своге 2009 - 1:4 след продължения, 1:1 в редовното време

ФК Ловеч - Черноморец 1919 Бургас - 0:5

ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019 - 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време

Партизан Червен бряг - Футболен клуб Миньор-Перник - 0:2

Черноломец Попово - Футболен клуб Севлиево - 2:4 след продължения, 2:2 в редовното време

Бдин Видин 1923 - ФК Етър ВТ - 2:1

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД - 2:1

от събота:

Рилски спортист-2011 - ОФК Беласица - 2:1

Ямбол 1915 - ОФК Вихрен-Сандански - 2:1

ОЩЕ: Венци Стефанов избухна с коментар след резила срещу Турция и захапа журналистите (ВИДЕО)