Венци Стефанов избухна с коментар след резила срещу Турция и захапа журналистите (ВИДЕО)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своето мнение след гръмкото поражение на националния отбор по футбол на България от Турция в двубой от третия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. В типичния си цветущ стил бизнесменът заяви, че играели "Сульо и Пульо" в отборите, нямало българи и всичко трябвало да започне наново. Властимащият в "Овча Купел" не пропусна да отбележи, че журналистите пишели каквото си искат.

Венци Стефанов за "Сульо и Пульо"

"Първото полувреме много добре. Второто полувреме неочаквано за мен спад на играта Може би трябва да се изчистят някои неща. Мисля, че отборът седеше много по-добре от предишните мачове, говоря за първото полувреме", заяви Стефанов след загубата на България от Турция.

"Чукаш на отворена врата. Аз го говоря 11 години. Играят Сульо и Пульо в отборите, българи няма. Какво искаш да играем джобен билярд?! Става се като французите - бихме ги и тотална смяна. Почва се наново, но трябва от най-високо в държавата до вас специално, защото вие си пишете каквото искате", добави той.

"Да, той винаги ми е харесвал", каза той за футболиста на Славия и дебютант днес Кристиян Стоянов. "Какъв Георги Иванов, каква Славия, какъв Ботев? Тръгнал някой да купува мачове ще го занимавам Георги Иванов. Той си има друга работа във футболния съюз", завърши босът на "белите".

