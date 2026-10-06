Приятна изненада! България записа първа победа в Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол най-после има повод за усмивки! "Лъвовете" победиха Люксембург с 2:0 като гост и записаха първия си успех в настоящото издание на Лигата на нациите. Селекцията на Атанас Рибарски показа значително по-добро лице, а Кристиян Балов и Атанас Илиев отбелязаха два великолепни гола още преди почивката, които се оказаха достатъчни за трите точки.

Първи мач като титуляр: Балов се отблагодари с гол

Селекционерът направи редица промени, част от които принудителни, и заложи на схема 4-4-2. Георги Русев действаше близо до Атанас Илиев в атаката, докато Мартин Минчев и Кристиян Балов започнаха по фланговете. Люксембург създаде първата по-сериозна опасност чрез Венсан Тил, но постепенно България започна да намира пространства в отбраната на домакините.

Резултатът беше открит в 19-ата минута. Балов комбинира с Емил Ценов, напредна към наказателното поле и с отличен удар преодоля Антони Морис. За крилото на Цървена звезда това беше второ попадение с националната фланелка в първия му мач, в който започва като титуляр.

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Страхотно воле на Атанас Илиев за 0:2

България не се прибра след гола и в 29-ата минута Георги Русев беше близо до удвояването на аванса, но Морис се намеси. Вторият гол все пак дойде в 35-ата минута и беше още по-впечатляващ. Русев центрира, а Атанас Илиев посрещна топката с великолепно воле и я изпрати неспасяемо във вратата за 0:2.

След почивката картината се промени и Люксембург потърси връщане в двубоя. Тогава на преден план излезе Даниел Наумов. Българският страж направи няколко важни спасявания в рамките на няколко минути, включително при отлична възможност на Венсан Тил.

Рибарски постепенно освежи състава, като Петко Панайотов замени Георги Русев, а двамата голмайстори Балов и Илиев отстъпиха местата си на Станислав Иванов и Владимир Николов. В края пък Рибарски затвори мача, включвайки Кристиан Димитров на мястото на Мартин Минчев.

Така България записа първа победа в групата и измести Люксембург от третото място с актив от 4 точки - с пункт повече от опонента си. Лидер е Исландия с 8 точки, а Естония е на втора позиция с 6 пункта, след като двата тима завършиха 0:0 в Талин.

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