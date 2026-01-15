Спорт:

Проблем с документите бави новия голмайстор на Лудогорец, „орлите“ готвят още един входящ трансфер

Проблем с документите бави новия голмайстор на Лудогорец. Както е известно, „орлите“ ще се подсилят с бившия си централен нападател Руан Крус, който ще акостира в редиците на родния шампион от бразилския Ботафого. Офанзивният футболист ще играе в тима на Пер-Матиас Хьогмо под наем като всичко около преминаването му на „Хювефарма Арена“ вече е уточнено от ръководствата на двата клуба.

Очаква се проблемът да бъде решен до дни

Трансферът обаче все още не е обявен официално, тъй като Руан Крус има проблем с оформянето на някои от документите. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Очаква се в следващите дни въпросният проблем да бъде изчистен и централният нападател да стане част от Лудогорец. След това Крус ще замине директно за Турция, където разградчани са на подготвителен лагер.

Първият мач на Лудогорец е насрочен за 22 януари

Междувременно стана ясно, че Лудогорец е много близо до финализирането на трети входящ трансфер по време зимната пауза. До момента „орлите“ договориха левия бек Винисиус Ногейра и Руан Крус. На този етап няма яснота кой ще бъде третият нов футболист при „орлите“, както и на какъв пост играе. Информациите обаче сочат, че преговорите за правата му са на финалната права и много скоро той може да се присъедини към разградчани. Първият мач на Лудогорец през новата 2026 година е насрочен за 22 януари, когато българският шампион гостува на Глазгоу Рейнджърс в двубой от основната фаза на Лига Европа.

