Разгром в Бистрица! "Червената" вихрушка отнесе Спартак Варна при странни обстоятелства

Родният вицешампион ЦСКА 1948 постигна категоричен успех на старта на 14-ия кръг от Първа лига. "Червените" победиха с 6:1 отбора на Спартак Варна при срещата им в Бистрица. Интересното бе, че "соколите" излязоха напред в резултата, но домакините обърнаха развоя на мача преди почивката. През втората част варненци бяха напълно обезличени. Мъглата в Бистрица забави началото на мача с 10 минути. Впоследствие двата отбора подписаха декларации, че са съгласни двубоят да се изиграе без системата ВАР, тъй като видимостта бе ограничена.

ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна в Бистрица

След като срещата започна, "червените" поеха инициативата. Георги Русев отправи опасен, но неточен удар в 3-а минута. Спартак отговори с шут на Жота Лопеш, който попадна в ръцете на Алекс Божев. Домакините бяха близо до откриващото попадение малко след това, но "соколите" успяха да се справят с опасността. Така се стигна до 20-ата минута, в която варненци излязоха напред резултата. Антон Иванов стреля, а топката влетя в мрежата след рикошет в играч в "червено". Преднината на Спартак не се задържа дълго, като секунди по-късно ЦСКА 1948 изравни чрез попадение на Елиаш Франко от близка дистанция. Скоро бистричани удвоиха аванса си. Това се случи в 28-а минута, когато Бенаиса Бенамер се разписа за 2:1. Натискът на "червените" продължи и скоро удар на Жул Майер премина на сантиметри от целта. Така те се оттеглиха на почивката с минимална преднина.

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ЦСКА 1948 се развихри през втората част

Второто полувреме продължи да бъде под пълен контрол на играчите на ЦСКА 1948. Секунди след началото съдията отсъди дузпа в тяхна полза, след като Франко бе задържан в наказателното поле от Закария Тиндано. Появилият се от пейката Атанас Илиев застана зад топката и бе точен за 3:1. В 58-а минута авансът на "червените" се покачи, след като и Георги Русев добави името си сред голмайсторите. Той бе изведен по великолепен начин зад съперниковата защита и копна топката над вратаря на "соколите" Пламен Илиев.

Няма и десет минути по-късно падна и петият гол във вратата на гостите. Негов автор стана Ектор Куеляр, отбелязал след брилянтен изстрел от 25 метра. Последва греда на Атанас Илиев и два добри удара на Русев. Десетина минути преди края и Калоян Стрински се разписа, но попадението му бе отменено заради нарушение в хода на атаката. Буа пропусна най-добрата възможност за Спартак Варна през второто полувреме, след като прати топката в напречната греда. В 82-а минута Атанас Илиев се разписа за втори път тази вечер и оформи крайния успех с 6:1 за ЦСКА 1948.

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