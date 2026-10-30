Шумахер: Да закрият Формула 2 заради пилоти като Хамилтън и Алонсо

Емблемата на Формула 1 и брат на великия Михаел Шумахер - Ралф Шумахер, изрази загриженост относно все по-голямата липса на възможности за младите пилоти. Германецът смята, че ветерани като Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън, които продължават да се състезават и след навършване на 40 години, могат да затруднят изгряващите звезди да достигнат най-високото ниво. Шумахер постави под въпрос бъдещето на Формула 2, ако утвърдените пилоти продължат да се състезават толкова дълго. Той счита, че спортът трябва да обмисли как дълголетието на настоящите звезди се отразява на младите шампиони, които чакат своя шанс.

Ралф Шумахер критикува дълголетието на пилоти като Хамилтън и Алонсо

Ралф Шумахер смята, че нарастващият брой опитни пилоти във Формула 1 създава пречка за младите таланти. Той изрази ясно позицията си, докато обсъждаше кариерите на Алонсо, Хамилтън и други ветерани. Германският специалист заяви: "Ако всички се състезават до 45-годишна възраст, всъщност можем да закрием Формула 2. В даден момент просто няма да остане място за младите пилоти."

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Шумахер призна, че е впечатляващо да виждаш по-възрастни пилоти да остават конкурентоспособни. Той обаче смята, че удължените им кариери могат да създадат и несправедлива ситуация за по-младите състезатели, които се надяват да си осигурят място във Формула 1. Шумахер посочи кариерите на Кими Антонели и Макс Верстапен, докато обясняваше своите опасения. И двамата пилоти дебютираха още в млада възраст. Той се запита какво би се случило, ако настоящото поколение последва примера на Алонсо и Хамилтън и продължи да се състезава и след навършване на 40 години.

"Така беше преди много, много дълго време, докато Михаел на практика не влезе във Формула 1 и не доказа какво могат да постигнат физическата подготовка и младостта, когато се съчетаят. Тогава тренировките бяха преосмислени - и, за да сме честни, това се дължеше на него. След това тази тенденция продължи, а Михаел Шумахер беше изключението, тъй като той действително се завърна. Днес Нико Хюлкенберг наближава 40 години, Люис Хамилтън е над 40, Алонсо също. Всичко това е чудесно. Мисля, че е прекрасно, че пилотите остават във Формула 1 толкова дълго." Въпреки че оценява дълголетието им, Шумахер смята, че спортът трябва да вземе предвид и пилотите, които чакат в младежките категории.

Как това се отразява на младите таланти от Формула 2?

"Бих казал, че все още ми се струва малко несправедливо, включително и спрямо следващото поколение. Имам предвид, погледнете пилотите - кога започна Кими Антонели или Макс Верстапен? Ако наистина се замислите, ако те продължат да се състезават до 45-годишна възраст, тогава по-добре веднага да закрием Формула 2", продължи той. Формула 2 е създадена, за да подготвя младите пилоти за Формула 1. Шумахер също постави под въпрос дали съвременните болиди улесняват по-възрастните пилоти да останат конкурентоспособни. Той смята, че фокусът върху управлението на гумите и енергията може да намали необходимостта да се кара на физическия предел през всяка обиколка.

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