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Мая Манолова: Надценките на храните достигат 141%, нарушителите могат да бъдат глобени с 10 на сто от оборота

30 октомври 2026, 19:20 часа 943 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Мая Манолова: Надценките на храните достигат 141%, нарушителите могат да бъдат глобени с 10 на сто от оборота

Това е битка, която трябва да завърши в полза на българските граждани, на българските потребители – така председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова определи действията на институциите срещу високите надценки на хранителните продукти. В студиото на "Още от деня" по БНТ тя коментира резултатите от проверките на търговските вериги, разликите в цените между България и Германия, нарушенията на пазара и предстоящите проверки на лекарствата.

Манолова посочи Германия като пример за сравнение, където брутните маржове при млечните продукти са между 15% и 17%, а търговските надценки – между 17% и 20%.

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"В рамките на проверката, която провеждаме, установихме най-високите търговски надценки на основни хранителни продукти. Виждате най-високите надценки на кравето масло, сиренето, кашкавала, млякото, доматите. Диапазонът е от 99% до 141%. Това са най-високите надценки", посочи тя.

По думите ѝ самото наличие на висока надценка не е незаконно, но законът забранява разликите в надценките на сходни продукти от една и съща категория и от различни доставчици да надхвърлят 10%.

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"Тези разлики между надценките, когато са повече от 10%, са забранени. Това е абсолютна забрана в Закона за защита на конкуренцията и нарушението на тази абсолютна забрана се санкционира с до 10% от оборота. Така че, образно казано, заловила съм търговските вериги с документи, които те са ми предоставили в официални проверки – доставни цени, фактури с доставни цени и продажни цени. И там, например, кравето масло или прясното мляко се продават при надценки от 50%, 80%, 95%, 110%. Това са нарушения", каза тя.

Според Манолова разликите в надценките поставят българските производители в неравностойно положение, като най-често привилегировани се оказват чуждестранните доставчици.

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Тя коментира и подготвения от земеделските производители меморандум, който предвижда надценките на търговските вериги да бъдат до 25%, а тези на преработвателите – до 10%. По думите ѝ веригите са отказали доброволно да се ангажират с подобно споразумение. Манолова подчерта, че отговорност за състоянието на пазара носят и правителствата през последните 15 години, които са допуснали концентрацията на голям пазарен дял в ръцете на търговските вериги.

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"Производството също беше смачкано с участието на веригите. Защото извиването на ръце, трошенето на ръцете буквално на българските производители е в ход. За първи път бяха изброени нелоялни търговски практики. Например да им плащат за рожден ден, за влизане в магазин, за включване в рекламна брошура, за телевизионна реклама. Да ги натискат да свалят още и още цени. За първи път това парламентарно мнозинство спаси българските производители от този произвол", подчерта тя.

По думите ѝ целта е българските потребители да получат същото отношение, каквото имат потребителите в Германия. Манолова съобщи, че следващата голяма задача на КЗП ще бъде проверката на цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки:

"Първо цените на храните, след това цените на лекарствата. Уточнявам, че става дума за цените на лекарствата без рецепта, защото другите, които са в позитивния лекарствен списък, имат една много сложна система на ценообразуване. Но лекарствените продукти без рецепта и хранителните добавки също са с абсурдно високи цени. Там ще бъде още по-трудно и заради мащабите и силата на фармацевтичните компании, на едрите компании за търговия с лекарства, но също така и заради пробойните в законодателството, които допускат това."

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Като пример тя посочи разликите в цените на едни и същи лекарства в България и Гърция, като уточни, че сравнението се прави без ДДС. Манолова обърна внимание и на рекламите на хранителни добавки, които според нея често съдържат заблуждаващи твърдения за лечебните им свойства:

"Рекламират в онлайн аптеките и във физическите аптеки хранителни добавки, които лекуват едновременно и ревматизъм, и болки в ставите, и възпаления, и автоимунни заболявания, включително и рак. Особено ме впечатлиха куркумата с глухарчето, които универсално могат да ви излекуват от всякакви болести според рекламите."

Тя съобщи, че КЗП вече е започнала производства за подобни заблуждаващи търговски практики, като санкциите могат да достигнат до 4% от оборота. Манолова коментира и предстоящия Черен петък. По думите ѝ вече е започнал превантивен контрол върху търговските обекти, включително онлайн магазините. Тя призова потребителите да проверяват внимателно цените и да не се поддават на импулсивни покупки. Хората са достатъчно обеднели, за да можем да позволим търговците да ги мамят и да печелят по брутален начин на техен гръб, заяви още Манолова.

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Мая Манолова КЗП глоби надценки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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