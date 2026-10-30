Защо 2,7 км от "Струма" струва 90 млн. евро: Говори министър Шишков

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че цената от около 90 млн. евро за участък от 2,7 км на автомагистрала „Струма“ е била определена от правителството на Росен Желязков, а не от настоящия кабинет. По думите му сумата не покрива само изграждането на 2,7 км магистрала, а включва и два пътни възела, както и дейности по преместване на инфраструктура. „Това бяха лъжите на Нанков, които се превърнаха в шепота на Ивайло Мирчев. И сега, за да бъда конкретен, защото това беше използвано като предизборна атака, аз като регионален министър винаги искам да говоря с конкретиката“, каза Шишков.

Той посочи, че цената е определена с документ през ноември 2025 г. от правителството на Росен Желязков. „Това е документ. Ноември месец 2025 г. Нас ни няма в политическото пространство. Цената е определена от тях“, заяви министърът.

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По думите му процедурата за сключване на договора за строителството е започнала още през април 2006 г., в края на управлението на правителството на Беров. Шишков обясни, че през 2015 г. тогавашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Нанков е подписал заповед за подробен устройствен план за участъка от „Струма“, който предвиждал трасето да преминава през тунел.

„Само че този тунел се оказва, че нямало светлина“, коментира Шишков. Той уточни, че в първоначалния подробен устройствен план дори бил изключен пътният възел за Банско, а впоследствие било взето решение трасето да бъде разделено – единият участък да преминава през дефилето, а другият да бъде изграден над него.

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Регионалният министър посочи, че през 2018 г. е влязла в сила процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тогава, по думите му, като регионален министър е издал разрешение за строеж, с което е била спасена процедурата.

През 2024 г., по времето на правителството на Николай Денков, било взето решение и двете платна да преминават извън Кресненското дефиле. Според Шишков това е станало девет години след началото на процеса и е довело до допълнително оскъпяване на строителството. Той обясни, че пред държавата са стояли два варианта – да плати неустойки на строителната фирма или да води съдебен спор с нея. По думите му компанията е предявила претенции за неустойки в размер на над 40 млн. евро, а сумата по договора за участъка е около 90 млн. евро. „Едни забавят магистралата, не се проектира, проектира се три пъти, определя се цена. Не от нас, другите потвърждават“, заяви Шишков.

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Той подчерта, че настоящият кабинет е наследил вече определена цена и започнала процедура. На въпрос дали става дума за 40 млн. евро на километър, министърът отговори, че участъкът не включва само 2,7 км магистрала. „Това не представлява 2,7 километра магистрала, а представлява и два пътни възела. Влиза включително в регулацията на Симитли. Там има местене на инфраструктура. Не можем да го определим на километър“, обясни той.

Шишков отхвърли обвиненията, че цената е завишена, като заяви, че тя е била определена по-рано, а сега се използва като тема за предизборна атака. Според него забавянето на строителството се дължи на политическите спорове и на многократните промени в трасето. „Тези години, за които говорим, са изцяло в управлението на ГЕРБ. Обаче през цялото това време зелените движения, които се наричат зелени, непрекъснато атакуваха тогавашния кабинет и местеха това трасе. Никой не взе решение къде ще бъде, как ще бъде и девет години магистрала „Струма“ остана в небитието“, заяви регионалният министър.

Той посочи, че вече е издал заповед за допускане на подробен устройствен план за участъка. По думите му това е административна стъпка, необходима за продължаване на процедурата, а не решение за определяне на цената. „Трасето вече е решено, цената е решена, процедурата е стартирала. Единственото, което сме направили чисто и сериозно административно, е да започнем процедурата за подробен устройствен план“, каза Шишков.

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В разговора беше засегната и темата за подготвяните промени, свързани с узаконяването на незаконно строителство. Водещият попита дали те няма да доведат до амнистиране на обекти като тези в местността „Баба Алино“ и на подпорната стена в „Алепу“. „Ние казахме ясно, че искаме да направим така, че да бъде законово това незаконно строителство само на инфраструктура. Ако някой не разбира, че „Баба Алино“ не е инфраструктура, много жалко“, отговори Шишков.

Той уточни, че удостоверения за търпимост ще се издават само за обекти, които отговарят на законовите изисквания. „Това, което ще го има под къщите на „Баба Алино“, не отговаря на нормата“, заяви министърът.

Шишков посочи, че незаконното строителство на инфраструктурни обекти е било проблем през годините и даде като примери четвъртия лот на автомагистрала „Хемус“, третата лента на Прохода на Републиката и водопровода за Омуртаг. „Лично аз като регионален министър съм го давал в прокуратурата и тя работи“, каза той по повод четвъртия лот на „Хемус“.

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По думите му третата лента на Прохода на Републиката също е незаконна, а водопроводът за Омуртаг е изграден в отклонение от строителните книжа. „Големият проблем на държавата е било отношението към закона“, заяви Шишков.

Той обвини за незаконното строителство както предишни управляващи, така и представители на местната власт. По думите му случаят с „Баба Алино“ е резултат от действията и бездействието на различни институции. „Истината за „Баба Алино“ е, че на практика сглобката го сглоби. Единият кмет не можа и не направи или не пожела, не знам, не направи нищо да бъде премахнато или да бъде допуснато незаконното строителство, а успоредно с това държавната администрация около него направи всичко възможно, за да има този незаконен град“, каза регионалният министър.