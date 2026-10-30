Официално: Столичен клуб обяви раздялата си с Любослав Пенев

Легендата на българския футбол Любослав Пенев официално вече не е треньор на Локомотив София. Новината бе съобщена в профилите на клуба в социалните мрежи, като от позицията става ясно, че до решението се е стигнало по взаимно съгласие. Любопитното е, че раздялата идва по-малко от два часа преди началото на следващата среща на тима - срещу Ботев Пловдив на 30 октомври, от 19:30 часа. Помощниците на опитния специалист Атанас Стоилов и Мартин Митев ще водят тима, като не е изключено тази работа да поеме и шефът на школата Александър Георгиев.

Любо Пенев няма да води Локо София повече

"След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие. В днешния двубой срещу Ботев Пловдив отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на треньорския щаб към клуба ще приключат. Ръководството на Локомотив" благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!", гласи официалната позиция на клуба от "Надежда".

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Начело с Любослав Пенев "червено-черните" постигнаха само една победа от началото на сезона, шест равенства и седем поражения. В последната си среща миналия уикенд тимът направи 1:1 с Ботев Враца, а след края на срещата пред входа на стадион Локомотив се събраха малцина фенове, които крещяха "Оставка" по адрес на треньора. Пътят на Пенев с Локомотив обаче може да продължи, като не е изключено той да остане като съветник на президента. Вариант номер 1 за треньор на Локомотив в момента е бившият нападател Георги Донков, който беше пред назначение и през лятото. Доскорошният треньор на Берое Хосу Урибе е сред вариантите, които се обсъждат, научи БТА от близки до ръководството. / БТА

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