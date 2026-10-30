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Атанас Рибарски разкри с какво му е повлиял Трифон Иванов и на какво го е научил Ферарио Спасов

30 октомври 2026, 16:14 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Ivan S. Ivanov / LAP.bg
Атанас Рибарски разкри с какво му е повлиял Трифон Иванов и на какво го е научил Ферарио Спасов

Временният наставник на националния отбор на България Атанас Рибарски говори по теми за личния и професионалния си живот. Той участва в подкаста на Българския футболен съюз, където разкри за примера, който е взел от Трифон Иванов като футболист и уроците за треньорската си кариера, които е получил от Ферарио Спасов. Рибарски е играл като нападател, преди треньорите му да го преквалифицират в защитник.

Атанас Рибарски: "Взе, че ми хареса"

Ето какво каза Атанас Рибарски за началото на футболния му път: "Като дете бях най-малкият за възрастта си. Мислех си, че съм нападател, когато играех в квартала и на улицата. Треньорите обаче ме преквалифицираха и взе, че ми хареса. Един от кумирите ми също играеше на тази позиция". На въпроса към кого е гледал, той отговори: "Разбира се, Трифон Иванов. Светла му памет! Много го харесвах. Заради него играех с №3". Като футболист Рибарски игра за Миньор Раднево, Несебър и Локомотив Пловдив в България, както и за два немски клуба.

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Атанас Рибарски

"Имаше дарбата да открива таланти"

Атанас Рибарски си спомни и за уроците, които е получил в началото на треньорската си кариера от Ферарио Спасов: "За мен той беше истински човек. Личност, която, без да те дирижира, те кара да погледнеш нещата от другата страна. Да осъзнаеш, че понякога можеш да грешиш, а друг път да си прав. Беше изключително уравновесен. Имаше дарбата да открива таланти и да извлича максимума от тях, за да успеят. Преди 10-12 години от него чух за микроклимата и процесите в съблекалнята. Като млад треньор тогава не осъзнавах напълно думите му, но по-късно разбрах колко е бил прав. Той запазваше невероятно спокойствие, независимо колко трудна беше ситуацията".

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Национален отбор по футбол Трифон Иванов Ферарио Спасов Атанас Рибарски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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