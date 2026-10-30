Любо Пенев сам напуска Локомотив София: Няма да присъства на последния си мач

След лошия старт на сезона в Първа лига, Любослав Пенев е взел решението сам да се оттегли от поста на старши треньор на Локомотив София. Колегите от "Dsport" потвърдиха информацията, че Пенев не е уволнен от клуба, а сам е решил да си тръгне. След като преживя нов кошмарен период в живота си и се пребори с коварната болест за втори път, Любо Пенев се завърна на треньорската скамейка през юни месец.

Любо Пенев напуска Локомотив София

Завръщането на Любослав Пенев беше прието с много радост от българската футболна общественост. Той пое Локомотив София през юни месец, като успя да оформи състава на "железничарите" по свой вкус, доколкото му позволяваха възможностите на клуба. В един период състоянието му леко се влоши, което доведе до това Пенев да пропусне няколко от мачовете на Локомотив. Тогава започнаха да се чуват и първите викове "оставка" от трибуните по негов адрес. Именно незадоволителните резултати и недоволството на феновете са причината Любо Пенев да се оттегли.

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Любо Пенев най-вероятно няма да присъства на последния си мач

Днес, на 30 октомври, Локомотив София е домакин на Ботев Пловдив в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Това ще бъде и последният мач на Любо Пенев като старши треньор на "железничарите". Но според информацията, той най-вероятно няма да бъде на скамейката за него. А за следващия мач от първенството, отборът ще бъде воден от директора на ДЮШ на клуба Александър Георгиев. В момента Любо Пенев и Локомотив София водят преговори при какви условия ще се разделят. След като бъдат уточнени всички подробности по прекратяването на договора между двете страни, от клуба официално ще обявят раздялата.

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