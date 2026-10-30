Димитър Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на стадион "Българска Армия"

Остават броени часове до официалното откриване на стадион "Българска Армия". Отборът на ЦСКА се завръща у дома си, след като домакинстваше на Националния стадион "Васил Левски", докато съоръжението се реконструираше. За първи път "червените" ще посрещнат Славия в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за 31 декември, събота, от 19:30 часа. Всички фигури около клуба чакат този момент с нетърпеие, но едно от най-големите имена ще го пропусне.

Бербатов пропуска първия мач обратно на "Армията"

Една от емблемите на "армейците" Димитър Бербатов няма да може да присъства на срещата със Славия. Причината е, че по същото време той ще представи своя авторски спектакъл "Бербатов: Разкодиране" в Държавната опера в Стара Загора. Бившият нападател вече е в града, където даде специално интервю пред медиите и призна, че е нямал възможност да си промени програмата, тъй като е била уточнена от месеци. Бербатов определи новата "Армия" за най-хубавия стадион на Балканския полуостров.

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"Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България", заяви Бербатов пред журналисти на събитие в Стара Загора. След това легендарният нападател коментира възможността да бъде част от управлението на българския футбол: "Този въпрос си стои и чака своето място и време. Дали ще дойде, ще разберем може би скоро. Опитвам се да намеря баланса в нещата, които правя, и крачейки напред, ще разбера какво идва. Важното за мен е да съм готов за него."

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