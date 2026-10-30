Силна магнитна буря в събота, 31 октомври 2026: Прогноза от САЩ

На 31 октомври 2026 г., събота, се очаква силна магнитна буря, тъй като геомагнитната активност ще бъде повишена. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати не се очаква силна магнитна буря. Стойността на Кр-индекса ще бъде 5. Прогнозата на Meteoagent също не предвижда силна магнитна буря за деня и стойност на Кр-индекса - 5.

Магнитни бури през седмицата 26 октомври-1 ноември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Измерване

Припомняме, че за определяне на силата на геомагнитната активност се използва т.нар. Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр-индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи. Добре е да се има предвид, че геомагнитните условия могат да се променят бързо. Експертите напомнят, че геомагнитната ситуация зависи пряко от слънчевата активност – предимно от силата и броя на слънчевите изригвания, както и от скоростта на слънчевия вятър, насочен към Земята. Поради това прогнозите за магнитни бури се актуализират всекидневно.

Пълната прогноза!

Метеочувствителност

Метеочувствителността все още не е широко призната в медицинските среди. Все пак, ако в дни на силни магнитни бури страдате от главоболие, обърнете внимание на съня, диетата, хидратацията и упражненията. Също така е важно да спазвате обичайния си график за сън. Не се опитвайте да компенсирате дискомфорта, като спите твърде много, тъй като това може да влоши главоболието. Не пропускайте хранения и пийте вода през целия ден. Гладът и дехидратацията могат да предизвикат болка, независимо от космическото време. Спазвайте ограниченията за течности, ако е предписано от Вашия лекар. Важно е да оставяте очите си да почиват. Ако имате главоболие, починете си от работата пред екран и се опитайте да се отпуснете. Въздържайте се от алкохол, тъй като той може да предизвика или влоши главоболието.

Повтарящите се или влошаващи се главоболия трябва да се обсъдят с лекар. Ако болката се появи внезапно и е необичайно силна, придружена от слабост или неясен говор, е необходима спешна помощ. Такива симптоми не могат да бъдат приписани на влиянието на магнитна буря.

Учени откриха източник на аномална радиация в Космоса