Левски и Лудогорец закриват шоуто на 1/8-финалите на Купата на България (ПРОГРАМА)

Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп обявиха програмата за 1/8-финалите на Купата на България. Ден по-рано бе изтеглен жребият за този етап от надпреварата. Несъмнено големият акцент ще бъде сблъсъкът между Левски и Лудогорец. Актуалният носител на трофея ЦСКА ще посрещне Славия в столичното дерби на кръга. Сега са ясни и точните дати и часове на 1/8-финалните двубои.

Ясна е програмата за 1/8-финалите на Купата на България

"При изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден", написаха от БФС. 1/8-финалите ще бъдат открити от срещата между Арда и Хебър на 11 декември, петък, а Левски и Лудогорец ще затворят шоуто във вторник, 15 декември. Столичното дерби между "бели" и "червените" ще се изиграе ден по-рано на "Армията".

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Ето програмата за 1/8-финалите на Купата на България:

11 декември, петък:

18:00 часа: Арда - Хебър Пазарджик

12 декември, събота:

13:30 часа: Дунав Русе - Локомотив София

16:30 часа: Черно море - Локомотив Пловдив

13 декември, неделя:

12:00 часа: Спартак Варна - Добруджа

15:00 часа: ЦСКА 1948 - Ботев Враца

18:00 часа: Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив

14 декември, понеделник:

18:00 часа: Славия - ЦСКА

15 декември, вторник:

18:00 часа Левски - Лудогорец

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