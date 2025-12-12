Трима от „черния списък“ на Хулио Веласкес приключиха с Левски

Трима полузащитници приключиха с Левски. Те изиграха последния си мач за „сините“ в двубоя от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България срещу Витоша Бистрица и съвсем скоро трябва да се разделят със столичния гранд. Става дума за дефанзивния халф Карлос Охене, за офанзивния полузащитник Патрик Мислович, както и за крилото Фабио Лима. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Мислович, Охене и Лима повече няма да играят за Левски

Както е известно, триото се оказа ненужно на стадион „Георги Аспарухов“, след като не попада в плановете на Хулио Веласкес за пролетния полусезон. Освен това договорите им изтичат след края на настоящата кампания и от 1 януари те могат да преговарят с всеки един друг отбор, в 8който да преминат без пари, когато споразуменията им с Левски приключат.

Поради тази причина ръководството на „сините“ ще опита да ги пласира в други тимове до края на зимния трансферен прозорец. Ако това не се случи, то шефовете на столичани ще пробват да разтрогнат контрактите им по взаимно съгласие.

"Сините" ще опитат да вземат някакви пари за Мислович и Охене

За момента обаче изглежда, че Левски все пак ще може да вземе скромни суми за Патрик Мислович и Карлос Охене. Първият е следен от два тима в своята родина Словакия – Спартак Търнава и Тренчин. Към ганайския халф пък има интерес от страна на Локомотив София. На този етап най-трудна изглежда раздялата с Фабио Лима, който е един от най-скъпоплатените футболисти на „Герена“ и няма никакво намерение да си ходи преди договора му да приключи.

