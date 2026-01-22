Лайфстайл:

Рейнджърс – Лудогорец: Кога и къде да гледаме първия официален мач на „орлите“ за 2026-та?

22 януари 2026, 09:35 часа 174 прочитания 0 коментара

Шампионът на България Лудогорец гостува днес на шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс в предпоследния си мач от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Двубоят е много важен за „орлите“, които имат реален шанс да се класират за плейофите в надпреварата. Именно визитата на стадион „Айброкс“ е първият официален двубой за тима на Пер-Матиас Хьогмо през 2026 година.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО) 

Рейнджърс -Лудогорец: Начален час и ТВ

Два кръга преди края на основната фаза на Лига Европа Лудогорец заема 23-то място в класирането със 7 точки. Както е известно, според регламента на турнира първите осем тима в подреждането продължават директно към елиминациите. Отборите между 9-та и 24-та позиция пък играят плейофи, за да определят останалите 1/8-финалисти.

Глазгоу Рейнджърс пък има теоретичен шанс да се класира за плейофите. През този сезон шотландците се представят много слабо, като до момента са спечелили само една точка и заемат 33-то място във временното подреждане.

Лудогорец Йънг Бойс Кайо Видал

В колко часа започва двубоят между Рейнджърс и Лудогорец?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Двубоят между Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец е част от късната програма на Лига Европа в днешния ден. Срещата на стадион „Айброкс“ е насрочена за 22:00 часа българско време. Съдия на мача е литовеца Манфредас Лукианчукас.

Коя телевизия ще излъчва мача между Рейнджърс и Лудогорец?

Мачът между Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя е „МАХ Sport 2“. Ако нямате възможност да гледате срещата на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actulano.

ОЩЕ: Найденов изуми: ЦСКА 1948 е с 5 пъти по-малък бюджет от Лудогорец и Литекс, изкупен от Чавдар

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Глазгоу Рейнджърс
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес