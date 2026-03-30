Решение на Веласкес носи титлата на Левски, Лудогорец има къде да сбърка | Точно попадение

Едно наглед просто решение на Хулио Веласкес може да донесе титлата на Левски в края на сезона. Около това мнение се обединиха спортните журналисти от Actualno.com и Sportlive.bg Бойко Димитров, Николай Илиев и Янко Станчев в предаването „Точно попадение“. Те са на мнение, че „сините“ са подходили много прозорливо като решиха да не играят контрола по време на паузата за националните отбори.

Лудогорец пък реши да изиграе контрола по време на паузата, за да не губят футболистите ритъм. „Орлите“ обаче имат най-тежка програма до края на редовния сезон в Първа лига като им предстоят две поредни домакинства – на ЦСКА 1948 и Черно море, както и визита на Арда Кърджали.

„Веласкес е преценил, че на играчите на Левски им трябва почивка“

„Хулио Веласкес трябва да запази настроението в съблекалнята на Левски. Точно това ще е неговата най-голяма пречка – да се справи с паузата за националните отбори. Отъ друга страна виждаме, че Лудогорец е освободен от напрежение. Хьогмо накара всеки един футболист да си повярва. „Орлите“ имат най-трудна програма и може да сбъркат“, заяви Янко Станчев.

„Решението на Веласкес е важно, тъй като или ще донесе титлата, или ще я отнеме. Той обаче е всеки ден с тези футболисти и е преценил, че им трябва почивка. Също така не рискува някой да получи контузия“, допълни Николай Илиев.

Воаяжът на националите в Индонезия и критики към Александър Димитров

Тримата обсъдиха и воаяжа на националния отбор по футбол в Индонезия, където се провежда приятелския турнир FIFA Series. Селекционерът на България Александър Димитров отнесе някои критики за избора си на играчи, с оглед на непретенциозните съперници на „лъвовете“ и битката на младежите за класиране на Европейското първенство през 2027-ма.

Добрите новини в българския спорт и редовните рубрики в „Точно попадение“

В сегмента „Актуалното в спорта“ Димитров, Илиев и Станчев обърнаха внимание на доброто представяне на родните гимнастички по време на Световната купа в София. Те коментираха и благотворителния мач в подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев, титлата на Иван Иванов в Тарагона, продължаващите скандали в българската борба, както и втората победа на Кими Антонели във Формула 1 и очакваното тежко наказание за Манчестър Сити.

Предаването продължи с традиционната рубрика „Куриози и виртуози", както и играта „Кой съм аз", където Илиев и Димитров поделиха първото място. Накрая тримата дадоха своите прогнози в сегмента „В мишената".