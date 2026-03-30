УЕФА каза "не" на един от новите български стадиони за евротурнирите

Локомотив Пловдив няма да приема евротурнирите в своя дом на стадион “Лаута”, поради липсата на лиценз, споделят източници на “Тема Спорт”. Причини за забавяне в лицензирането на стадиона са продължаващите строителни дейности, проблеми с осветлението и не отговарящи на изискванията ограждащи площи. Към момента приоритет е изграждането на централната трибуна, тъй като именно заради нейната козирката в момента пада сериозна сянка от лампите и от УЕФА са категорични, че това пречи.

Забавяне в строителните дейности блокира лиценза

Друга пречка е временно неизползваемият паркинг на стадиона и предстоящото облагородяване на териториите около терена.Всички тези компоненти и още други дребни детайли принуждават ръководството на Локомотив Пловдив да предприеме друг подход.

“Смърфовете” ще запишат друго съоръжение за домакинството си. Обсъжданите опции са „Георги Бенковски“ в Пазарджик, „Александър Шаламанов“ в София, „Берое“ в Стара Загора и „Герена“. Първите два стадиона обаче имат лиценз само до втория квалификационен кръг в Лига Европа или Лигата на конференциите.

Локомотив Пловдив продължават да са в играта за Европа през първенството и купата. В шампионата Локо може да добие квота през петата позиция и бараж срещу четвъртия или третия, а за трофея отборът се класира за полуфиналите, където им предстои сблъсък с Арда. Очаква се още два отбора от потенциалните евроучастници да заявят стадиони за домакинствата си, а именно ЦСКА 1948 и Черно море. Моряците ще играят в Разград, докато столичани обсъждат „Васил Левски“.

