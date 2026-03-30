Голяма икономика обмисля ограничения за използването на автомобили от гражданите

30 март 2026, 15:09 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Южна Корея обмисля ограничения за използването на автомобили и от гражданите, ако световните цени на петрола продължат да нарастват. Това съобщиха високопоставени служители в страната, цитирани от Ройтерс. Властите в Сеул се стремят да овладеят търсенето на енергоносители на фона на напрежението в доставките и високите цени на петрола заради войната на САЩ и Израел с Иран и блокирания Ормузки проток.

Министърът на финансите Ку Юн-чол заяви, че правителството може да разшири обхвата на ограниченията за използване на леки автомобили, които в момента са в сила за държавните институции, ако цените на суровия петрол се повишат до около 120-130 долара за барел в сравнение с настоящите 100-110 долара.

Първи мерки от 1991 г. насам

Ако бъдат взети тези мерки, това ще са първите национални ограничения за шофиране в страната от войната в Персийския залив през 1991 г., когато правителството наложи 10-дневна система за ротация на превозните средства, за да пести енергия.

"Ако ситуацията в Близкия изток се влоши, нивото на тревога във връзка с кризата ще трябва да се повиши до „предупреждение“ и в този момент ще трябва да ограничим потреблението“, каза Ку Юн-чол в предаване по местната телевизия, визирайки преминаването към третото ниво в четиристепенната система за тревога за кризисни ситуации в областта на сигурността на ресурсите в страната.

Той добави, че правителството може също да обмисли „допълнителни намаления на данъците върху горивата“, за да облекчи тежестта върху домакинствата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Финансовото министерство обяви днес в отделно комюнике за медиите, че въпросът за задължителните ограничения за използване на автомобили от частния сектор остават нерешен, добавяйки, че властите ще преценят условията на енергийните доставки и по-широките икономически фактори, преди да предприемат каквито и да било действия.

Южна Корея внася около 70 на сто от суровия си петрол от Близкия изток, което прави страната силно зависима от прекъсвания на доставките и резки колебания в цените, произтичащи от напрежението в региона.

Правителството въведе миналата седмица въведе задължителна петдневна система на ротация на превозните средства в държавния сектор, ограничавайки използването им въз основа на регистрационните номера.

Големи конгломерати като Samsung Electronics и SK Group се присъединиха към усилията, призовавайки служителите да намалят използването на лични автомобили и да приемат мерки за пестене на гориво.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Автомобили Южна Корея Ормузки проток цена на петрола война Иран
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес