Голяма икономика обмисля ограничения за използването на автомобили от гражданите

Южна Корея обмисля ограничения за използването на автомобили и от гражданите, ако световните цени на петрола продължат да нарастват. Това съобщиха високопоставени служители в страната, цитирани от Ройтерс. Властите в Сеул се стремят да овладеят търсенето на енергоносители на фона на напрежението в доставките и високите цени на петрола заради войната на САЩ и Израел с Иран и блокирания Ормузки проток.

Министърът на финансите Ку Юн-чол заяви, че правителството може да разшири обхвата на ограниченията за използване на леки автомобили, които в момента са в сила за държавните институции, ако цените на суровия петрол се повишат до около 120-130 долара за барел в сравнение с настоящите 100-110 долара.

Първи мерки от 1991 г. насам

Ако бъдат взети тези мерки, това ще са първите национални ограничения за шофиране в страната от войната в Персийския залив през 1991 г., когато правителството наложи 10-дневна система за ротация на превозните средства, за да пести енергия.

"Ако ситуацията в Близкия изток се влоши, нивото на тревога във връзка с кризата ще трябва да се повиши до „предупреждение“ и в този момент ще трябва да ограничим потреблението“, каза Ку Юн-чол в предаване по местната телевизия, визирайки преминаването към третото ниво в четиристепенната система за тревога за кризисни ситуации в областта на сигурността на ресурсите в страната.

Той добави, че правителството може също да обмисли „допълнителни намаления на данъците върху горивата“, за да облекчи тежестта върху домакинствата.

Финансовото министерство обяви днес в отделно комюнике за медиите, че въпросът за задължителните ограничения за използване на автомобили от частния сектор остават нерешен, добавяйки, че властите ще преценят условията на енергийните доставки и по-широките икономически фактори, преди да предприемат каквито и да било действия.

Южна Корея внася около 70 на сто от суровия си петрол от Близкия изток, което прави страната силно зависима от прекъсвания на доставките и резки колебания в цените, произтичащи от напрежението в региона.

Правителството въведе миналата седмица въведе задължителна петдневна система на ротация на превозните средства в държавния сектор, ограничавайки използването им въз основа на регистрационните номера.

Големи конгломерати като Samsung Electronics и SK Group се присъединиха към усилията, призовавайки служителите да намалят използването на лични автомобили и да приемат мерки за пестене на гориво.