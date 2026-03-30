Веласкес получи наглед незначителна новина, която обаче може да се окаже ключова за сезона

Столичният гранд Левски се готви за подновяването на сезона, което ще се случи с гостуване на коварния отбор на Добруджа в Добрич. Визитата крие "капани" за Хулио Веласкес и неговия тим, тъй като отборът на Ясен Петров се представя изключително солидно през пролетта и прави всичко по силите си да запази мястото си в елита. А Левски не може да си позволи да губи точки в този мач, тъй като това потенциално ще загуби част от аванса им пред втория Лудогорец.

Георги Костадинов на линия за Левски срещу Добруджа

Очаква се Добруджа да излезе с нисък блок срещу Левски, което може сериозно да затрудни "сините", които не могат да разчитат и на основния си нападател Мустафа Сангаре. Добруджа показа и при визитата си на ЦСКА, че може да затрудни максимално съперник от такъв калибър, като играчите на Петров ще искат да се докажат и срещу най-силния отбор през този сезон. Положителното за Веласкес е, че ще може да разчита на Георги Костадинов - наглед незначителна новина, която обаче може да се окаже ключова за сезона.

Капитанът на Левски ще влезе в сметките на Веласкес, съобщава "Тема Спорт", след като е успял да се възстанови пълноценно от получената контузия в мача срещу Берое на 15 март. Той се готвеше индивидуално с кондиционен треньор, като сега следва да се завърне наравно със съотборниците си. Костадинов е важна фигура за такъв тип мачове, като с опита и стила си на игра помага много в средата на терена. Именно той вкара и победното попадение в трудния мач срещу Берое, спечелен с 1:0.

Иначе в лазарета остава не само Сангаре, но и Карл Фабиен. Кристиан Димитров също е с травма в областта на адуктора, като не е ясно дали ще бъде на линия за гостуването на Добруджа. Именно заради тази контузия той не отпътува с националния отбор за лагера в Индонезия.

