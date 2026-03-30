Любимец на Сектор Г, който доскоро бе треньор на ЦСКА, изненадващо напусна работа

30 март 2026, 10:36 часа
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Любимец на Сектор Г, който доскоро бе треньор на ЦСКА, изненадващо напусна работа

Любимецът на феновете на ЦСКА Владимир Манчев изненадващо напусна работата си като старши треньор на Миньор Перник. Ден след загубата с 1:3 от борещия се за промоция в елита Фратрия, специалистът обяви решението да си тръгне по семейни причини, въпреки желанието на ръководството и кмета на Перник Станислав Владимиров наставникът да продължи да води „чуковете“.

Владимир Манчев напусна Миньор Перник

„Миньор и цялата „жълто-черна“ пернишка общност благодари на Владимир Манчев за положените усилия и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него“, каза председателят на УС Велизар Димитров. В следващите дни от пернишкия клуб ще водят разговори с евентуални заместници на бившия национал на България.

Владимир Манчев

Владимир Манчев пое Миньор през миналата година, след като преди това водеше дубъла на ЦСКА. Манчев е бил старши треньор и на Хебър Пазарджик, а в периода 2021 - 2022 бе помощник треньор в Миньор Перник. Иначе неговата кариера е неразривно свързана с ЦСКА, като през годините на няколко пъти е заемал различни длъжности - и като асистент в първия отбор, и като скаут, и като треньор в детско-юношеската школа на "червените".

Владимир Манчев напусна ЦСКА II по взаимно съгласие след неубедителни резултати и желанието на ръководството за промени на всички нива.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Владимир Манчев
