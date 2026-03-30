Наско Сираков проговори за "финализираните сделки" за смяната на собствеността в Левски

30 март 2026, 12:39 часа 200 прочитания 0 коментара
Наско Сираков проговори за "финализираните сделки" за смяната на собствеността в Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с позиция, с която опроверга появилите се информации за "финализирани сделки" за "непосредствена смяна на собствеността" на клуба. той отново подчерта това, че такава информация ще достигне до синята общност само и единствено през официалните канали на клуба. Сираков бе категоричен, че на този етап няма подписано споразумение за прехвърляне на акциите на Левски, и няма решение за промяна в собствеността, както и че не се водят преговори по конкретна оферта.

Позицията на Сираков за слуховете за смяна на собствеността на Левски

"Уважаеми левскари,

Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за "финализирани сделки", "непосредствена смяна на собствеността" и се цитират анонимни "източници, близки до преговорите", съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК "Левски", няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на "Левски".

Наско Сираков

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В "Левски" последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на "Левски" чрез официалните канали на клуба.

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на "Левски". Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на "Левски" ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
