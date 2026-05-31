Откровен до болка Никола Цолов - за "забития нож в гърба от най-добър приятел" и за шансовете му за Формула 1

Голямата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов определи като "нож в гърба от най-добрия ти приятел" това, което му се случи в последното състезание във Формула 2. Българският лъв претърпя две поредни наказания в спринта и в основното състезание в Монреал, които бяха най-малкото дискусионни. А Цолов заяви, че е чувствал това като предателство, като смята, че наказанията от уикенда не са били справедливи, но ще ги използва като гориво, за да се представя още по-добре.

"Най-добрият ти приятел те прегръща и ти забива нож в гърба": Усещането на Цолов за Монреал

"Със сигурност ми трябваше малко време да преработя случилото се. Чисто ментално беше доста тежък момент. Малко го усетих все едно най-добрият ти приятел те прегръща и ти забива нож в гърба. Така че, трябваше ми време да се върна в ритъм, но със сигурност го използвам като гориво за мотивация", заяви Никола Цолов в интервю пред Sportal.bg.

Позитивите за Цолов - най-бърз от всички във Формула 2

"Взимам позитивите от уикенд, че бяхме най-бързите, че бяхме най-адаптивните към условията, което ще ни помогне много в голямата картина в шампионата. Надявам се това да продължи и гледам позитивно напред", добави още Цолов, който изостана в битката за титлата във Формула 2, но е уверен, че е съвсем възможно да стигне до Формула 1 още догодина.

Дойде ли време за Никола Цолов във Формула 1?

Попитан дали е дошъл моментът да го видим в състезателен уикенд във Формула 1 по време на свободни тренировки, Цолов сподели: "Мисля, че още е много рано в годината. За да се случи това на мен ми трябва първо тестов ден във Формула 1, според правилата трябва да направя 300 километра в кола от Формула 1, които още не съм направил."

"Така че, в момента, в който дойде тази възможност, разбира се, аз съм готов за нея. Така че е съвсем възможно, но това зависи много от резултатите ми и това как продължавам да се справям тази година", завърши Цолов.

