Роден национал по футбол мечтае за успехите на световните вицешампиони по волейбол

Българският национален отбор по футбол се събра за мачовете от предстоящата международна пауза. "Лъвовете" ще играят с Турция и Испания в третия и четвъртия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. На 11 октомври "трикольорите" ще посрещнат селекцията на южната ни съседка на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на три дни по-късно ще пътуват до Валядолид за гостуването си на европейския шампион. Срещата ще се изиграе на стадион "Хосе Сория" и е с начален час 21:45 българско време.

"Лъвовете" се събраха в Правец за предстоящите срещи с Турция и Испания

Днес новия селекционер Александър Димитров събра своите избраници за първи занимания в Правец. След това той и някои от играчите застанаха пред медиите, за да коментират предстоящите срещи. Един от тях беше бившият играч на ЦСКА, който в момента играе в хърватския Осиек - Станислав Шопов. Полузащитникът се надява "лъвовете" да прехвърлят импулса от успеха на националния отбор по волейбол на футболното игрище. Както е известно, преди седмица родните волейболисти станаха вицешампиони на Световното първенство във Филипините.

"Поздравявам целия национален отбор по волейбол. Надявам се и ние да постигнем подобни успехи с един добър колектив и позитивизъм. Вярвам, че ще тръгнем в много добра посока. Щастлив съм, че съм тук и ще дадем всичко за националния отбор. Винаги се изисква време за промяна. Винаги сме давали най-доброто от себе си, като се изисква много работа и постоянство. Има невероятно футболисти в Турция и Испания, но и ние разполагаме много добри играчи. Това е най-голямото предизвикателство да премерим сили с най-добрите", каза Шопов.

