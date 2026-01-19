Венци Стефанов: Левски винаги е на колене пред Славия! Още чакам парите за щетите от Веласкес и компания

Босът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред Sportal.bg, в което коментира градския съперник Левски. Стефанов заяви, че когато "белите" поискат, винаги поставят Левски на колене. И добави, че още чака "сините" да му изплатят щетите, нанесени от Хулио Веласкес и компания, визирайки последния мач на стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел, когато испанският специалист счупи скамейката, а фенове пък счупиха седалки.

"Левски ще си платят - бавят, но не забравят"

"Все още чакам парите за щетите от Веласкес и компания! Очакваме включване. Но ще платят - те бавят, но не забравят, така да се каже (смее се). С Наско и Дани Боримиров винаги сме имали добри взаимоотношения", заяви Стефанов, но и добави, че думите на Боримиров за удари под кръста срещу Левски означават, че "сините" не са сигурни в себе си.

Левски не е сигурен в себе си и затова говори за "удари под кръста"

"Когато почваш с такива неща, значи не си сигурен в себе си. Ако си сигурен, ще имаш отбор за шампион, не те притесняват ударите под кръста. Какви удари под кръста? Някой съдия няма да даде дузпа за Левски? Това ли може да спаси противниците и Левски да не стане шампион? Ако ние се намесим в борбата за титлата, тогава те трябва да се притесняват. Защото знаят, че изправени срещу Славия, винаги са на колене. Да, винаги. Когато сме поискали ние", каза той.

"Левски води заслужено дотук. Друг е въпросът дали ще издържи докрай. Във финалната четворка имат мачове с преките съперници, тогава ще се покаже кой кой е. Скритият фаворит е ЦСКА 1948. Ако не сбъркат ваксата, имат всички шансове да се намесят в борбата. Уважавам Цецо, въпреки че е доста по-млад. Чест му прави, че той тръгна от нулата, направи един отбор и не залага на помощ от други отбори, нито на съдийска подкрепа. И печели. Не съм отписал Лудогорец, защото това е отбор с много опитни футболисти", коментира още Венци Стефанов.

